L’ancien du PSG, Thiago Silva, espère Neymar à Chelsea

Pointé du doigt depuis les propos de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien, Neymar divise depuis quelques jours. Entre ceux qui souhaitent son départ du PSG et les supporters qui lui sont plus fidèles, le Brésilien aurait développé des envies de départ comme l’ont rapporté nos confrères d’RMC Sport. Ces derniers affirment que le numéro 10 parisien se serait senti visé par ces propos qu’il n’a pas apprécié. Avec cette même information, le média français avançait les destinations possibles. Le FC Barcelone ? Impossible financièrement pour les Catalans de réaliser une telle opération. Newcastle ? Neymar a la Coupe du Monde en ligne de mire et a donc vite oublié cette piste. Manchester United pourrait accueillir la star brésilienne mais devra se séparer de Cristiano Ronaldo avant. Un autre club de Premier League est alors une potentielle destination pour Neymar : Chelsea. Le club londonien a des envies et besoins de se renforcer offensivement, et les nouveaux propriétaires pourraient avoir envie de frapper un grand coup. Avec Thomas Tuchel ou encore Thiago Silva, Neymar retrouvera des visages qui lui sont familiers.

Thiago Silva : « Neymar à Chelsea ? Ca sera pour le mieux«

Présent à un évènement à Recife au Brésil aujourd’hui, l’ancien défenseur du PSG, Thiago Silva, a été interrogé sur le sujet, et espère voir Neymar débarquer chez les Blues : « Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ce sera pour le mieux. Pour l’instant, je ne sais rien, mais j’espère que cela se concrétisera« . Des propos rapportés par le média brésilien JC Online.