Depuis son arrivée dans la capitale en 2017, Neymar Jr est un des piliers du projet parisien. C’est un joueur capable de changer le cours d’un match à lui tout seul. Il a aussi connu des moments un peu plus compliqués, avec des blessures mais aussi des performances pas à la hauteur des espérances. Pour la première fois depuis qu’il porte la tunique parisienne, le PSG souhaiterait se séparer de lui cet été. Dans L’Équipe de Greg, Dominique Grimault loue les qualités du joueur mais remet en cause son comportement au quotidien. Pour lui, le club de la capitale ne compterait pas sur lui pour la prochaine saison.

« Je ne suis pas sûr que Neymar soit une priorité pour le PSG »

« Il y a un paramètre qui ne faut pas oublier, c’est la Coupe du Monde, qui va arriver très vite, à la reprise de la saison. Neymar veut réussi une grande Coupe du Monde avec le Brésil. Donc on peut penser qu’il sera affûté pour la 1e partie de saison mais après cette période c’est un grand point d’interrogation. Ce joueur est devenu absolument ingérable. Il ne s’agit pas de remettre en cause la valeur du joueur qui reste hors-norme sur le terrain et capable de faire des différences. Mais ça c’est le Neymar du samedi et du dimanche. Il y a toutes les autres nuits où il fait n’importe quoi. Il n’y a personne, que ce soit au PSG ou dans son entourage, pour le maîtriser. Dans le projet parisien actuel, je ne suis pas sûr que Neymar soit une priorité. »