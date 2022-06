Le PSG déboursera 4 à 5 millions d’euros pour Galtier

Si le premier chantier de la nouvelle direction sportive du PSG était le poste d’entraîneur, celui-ci ne devrait pas tarder à être bouclé. Un chantier composé de deux dossiers : celui de Mauricio Pochettino, coach à licencier, et celui de Christophe Galtier, le technicien à introniser. Selon nos confrères de Goal, le second est réglé. En effet, l’ancien du LOSC et le PSG auraient trouvé un accord, dans le même temps, le club de la capitale en a trouvé un autre avec l’OGC Nice. Si la somme de 10 millions d’euros revenait avec insistance, c’est finalement 4 à 5 millions d’euros que le Paris Saint-Germain va débourser afin de racheter les deux dernières années de contrat de Christophe Galtier, toujours selon Goal. Pour rappel, les Azuréens se sont attaché les services du technicien français auprès du LOSC, l’été 2021, contre une somme avoisinant les 3 millions d’euros.

Pochettino bloque les avancées

Tout semble être réglé du côté du coach à introniser, mais le licenciement de technicien argentin ralentit les choses. Annoncé comme officiel ce mardi, Goal affirme qu’il n’en n’est rien. Il faudra encore patienter avant de parvenir à un accord entre le PSG et Mauricio Pochettino et son staff, et enfin tourner une page.