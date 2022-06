Neymar pense à quitter le PSG (RMC Sport)

Sous le feu des projecteurs depuis les déclarations du président Al-Khelaïfi, Neymar est pointé du doigt, et sa place dans le projet du PSG remise en cause. Si le principal intéressé n’a jamais songé à quitter le club de la capitale jusqu’aujourd’hui, la réflexion en ce sens serait entamée selon nos confrères d’RMC Sport. Celui dont le contrat se prolongera quasi-automatiquement le 1er juillet prochain jusqu’en 2027, se serait senti visé par les propos de son président dans les colonnes du Parisien, qu’il n’a pas apprécié. Du côté du Paris Saint-Germain, le média français nous apprend que le club ne s’opposerait pas à un départ de son numéro 10. Pourtant, en privé, Neymar clame l’importance de l’aspect sentimental et affectueux dont il a besoin afin de donner le meilleur de lui-même. C’est en ce sens, que la star brésilienne s’est montrée ouvert à un départ ces derniers jours.

Un départ compliqué financièrement

Si ces informations s’ébruitent, et les déclarations récentes du président du PSG résonnent, le marché des transferts ne s’agitent pas pour autant. En effet, le prix d’un éventuel transfert et bien évidemment le salaire du joueur seraient des freins considérables pour les potentiels prétendants. Nos confrères d’RMC Sport souligne l’impossibilité pour le FC Barcelone de réaliser un tel transfert sur le plan financier, mais avancent la possibilité pour Manchester United et Chelsea de concrétiser une telle opération, notamment avec un départ de Cristiano Ronaldo pour les Red Devils et l’envie et le besoin de se renforcer pour les Blues. Neymar a fait de la Coupe du Monde cet hiver une priorité absolue, et c’est en ce sens que la piste menant à Newcastle a vite été oubliée du côté du Brésilien. Cette importante échéance en ligne de mire, l’attaquant Rouge & Bleu devra désormais discuter de son avenir avec la nouvelle direction sportive. Un chantier peut-être pas prévu, mais colossal.