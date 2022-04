Le PSG possède deux gardiens de classes internationales avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino a décidé de ne pas choisir de numéro 1. Les deux portiers ont alterné dans les buts. Même s’il s’entend bien avec l’Italien, Le Costaricain a fait savoir que cette alternance ne pouvait pas se poursuivre au-delà de cette saison 2021-2022. Des paroles qui ont longuement été commentées. Il est peu probable que les deux gardiens soient encore ensemble chez les Rouge & Bleu la saison prochaine.

Des rumeurs faisaient écho d’un possible départ de Gianluigi Donnarumma, sous la forme d’un prêt. Mais à l’issue du match contre Lens (1-1), qui a permis au PSG d’être sacré champion de France pour la 10e fois de son histoire, l’international italien a été clair sur son avenir au micro de Sky Sport italia. « Je reste au PSG et j’essaierai de gagner la Ligue des champions.«

Gigio qui a ensuite évoqué sa première saison parisienne, ponctuée par un titre de champion de France. « C’était une grande satisfaction. Pour moi, c’était une année d’acclimatation, mais je suis vraiment content de la façon dont ça s’est passé. Désolé d’avoir déçu nos supporters en Ligue des champions, mais on va essayer de se rattraper. La contestation des supporters ? Nous étions très désolés aussi car ils nous ont toujours soutenus et étaient notre douzième homme sur le terrain. On les comprend, on voulait aussi bien faire en Europe : on a souffert dans les vestiaires après l’élimination, mais l’objectif de ce soir était de gagner le Scudetto et à l’avenir on essaiera de se rattraper en Ligue des champions aussi.«

Gianluigi Donnarumma qui a encensé Lionel Messi, auteur d’un magnifique but contre Lens, avant d’évoquer la concurrence avec Keylor Navas, et lui aussi demandé que cela change la saison prochaine.

« Leo continue d’être le meilleur du monde . C’est un super garçon, pour nous il est très important et on l’a vu dans un match décisif.[…] On a une super équipe et maintenant il ne nous reste plus qu’à essayer de finir le championnat de la meilleure façon possible. Navas ? Je suis là pour être titulaire. Comme je l’ai dit, ce fut pour moi une année d’acclimatation : ce n’était pas facile de changer, de langue et d’habitudes. J’ai d’excellentes relations avec Navas mais, comme il l’a dit aussi, ça n’a pas été facile de vivre cette compétition. Il faut certainement que les choses changent. »