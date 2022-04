Dans un match fade, le PSG a concédé le nul contre Lens hier soir (1-1), dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Un nul qui permet au Rouge & Bleu de s’offrir le titre de champion de France, le dixième de son histoire. Eric Rabesandratana a analysé cette rencontre avant de se projeter sur la saison prochaine.

« Ce n’était pas un match génial. Les Parisiens se sont fait remonter à la fin du match logiquement. […]Après l’expulsion, les Lensois ont fait un match plutôt sérieux et bien organisé. Les Parisiens n’ont pas vraiment trouvé la solution, à part un coup de génie de Lionel Messi. […]Ce n’était pas terrible. […]Ce que je regrette, c’est le manque d’intensité, lance l’ancien capitaine du PSG dans sa chronique pour France Bleu Paris. […]On devait gagner ce match, bref on va passer ce match et on va être content de ce 10e titre de champion de France. Ce n’est pas rien, en 52 ans, c’est quand même énorme comme performance. Il va falloir s’appuyer sur les erreurs commises pour être présent au bon moment la saison prochaine. Je pense que l’on a besoin de deux-trois joueurs avec un fort caractère. Il faut charger en caractère. Et puis techniquement, je suis sûr que l’on sera capable de faire la différence. On a besoin de leaders, de gens qui savent mettre le pied, faire la faute quand il le faut, exactement comme Ramos hier. »