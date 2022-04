Titulaire dans les buts du PSG contre Angers (0-3), Keylor Navas a réalisé une belle prestation. Interrogé à l’issue du match sur l’alternance dans les buts des Rouge & Bleu avec Gianluigi Donnarumma, le Costaricain a expliqué que même s’il s’entendait bien avec l’Italien, cette alternance ne pouvait pas être reconduite la saison prochaine. Des propos qui ont enflammé la presse italienne ce vendredi matin.

Selon la Gazzetta dello Sport, après cette déclaration, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est incertain. Même si le PSG ne compte pas se séparer de son champion d’Europe, un prêt serait possible. L’idée d’un transfert n’est pas à l’ordre du jour. De son côté, Le Corriere della Sera titre : « La dure vie de Donnarumma à Paris. » Pour ce dernier, les propos de Navas font comprendre qu’un des gardiens quittera le PSG cet été. L’ancien milanais serait toujours dans le viseur de la Juventus. Mais l’avis de l’entraîneur du club turinois Massimiliano Allegri sera décisif. Un retour au Milan est impossible. Les mouvements au sein du PSG et les possibles départs de Leonardo et Mauricio Pochettino seront aussi décisifs dans ce dossier.