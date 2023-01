Le mercato hivernal touche à sa fin et le PSG semble s’activer pour renforcer son secteur offensif. Après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton, la direction Rouge & Bleu a ciblé un profil précis afin remplacer l’Espagnol. Selon les derniers échos, c’est un ailier droit capable de repiquer sur son pied gauche qui est désiré.

En effet, c’est Christophe Galtier en conférence de presse qui affirmait que le PSG ne recruterait pas de joueurs s’il n’y avait pas de départ. Dans ce mercato hivernal, Pablo Sarabia a plié bagage afin de rejoindre Wolverhampton contre la somme de 5 millions d’euros (+2M€ en bonus). En ce sens, le Paris Saint-Germain aurait ciblé un profil précis afin de palier ce départ de l’international espagnol. La direction Rouge & Bleu désire renforcer son secteur offensif avec un ailier capable de jouer à droite et rentrer sur son pied gauche. Un portrait robot qui correspond à l’information sortie ce mercredi qui met le PSG sur la piste Rayan Cherki. Le jeune joueur de l’OL fait la fierté des Lyonnais et de son club formateur, et serait selon les derniers échos une cible et une priorité de club de la capitale pour ces derniers jours du mercato hivernal.

Jean-Michel Aulas répond et ne dément pas

C’est sur son compte Twitter que le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a répondu à cette information sur Rayan Cherki : « Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi« , avant de poursuivre concernant ses intentions sur ce dossier : « […] mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout« .