Pour renforcer sa défense centrale, le PSG voulait recruter Milan Skriniar l’été dernier. Mais son club, l’Inter Milan, s’était montré très intransigeant. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur central pourrait quitter le club milanais cet hiver.

Milan Skriniar arrive en fin de contrat à la fin de la saison avec l’Inter Milan. Le défenseur central a repoussé la dernière offre de prolongation de contrat et expliqué qu’il ne souhaitait pas renouveler son bail avec le club milanais. Dans cette optique, les dirigeants des Nerazzurri souhaiteraient le vendre afin de ne pas le laisser partir libre en fin de saison. Le PSG serait toujours dans la course et pourrait bientôt passer à l’action.

Une offre de 10 millions d’euros du PSG ?

Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan voudrait vendre Milan Skriniar lors de la fin de ce mercato hivernal. Il chercherait déjà un remplaçant. Du côté du PSG, on serait prêt à le recruter cet hiver et les dirigeants parisiens seraient prêts à faire une première offre à hauteur de 10 millions d’euros pour racheter les six derniers mois du contrat de l’international slovaque. Mais pour l’instant, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants milanais assure le quotidien sportif italien. Ce dernier explique que le PSG pourrait avancer en toute fin de mercato. Et une chose est sûre, Milan Skriniar sera un joueur du PSG que ce soit cet hiver ou cet été. Pour le laisser partir cet hiver, l’Inter attendrait 20 millions d’euros conclut la Gazzetta.