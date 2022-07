Débarqué au PSG libre de tout contrat en provenance du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi n’a pas affiché le niveau escompté pour ses premiers mois en terre parisienne, loin s’en faut. Néanmoins, apparue plutôt en jambes lors du stage de présaison au Japon, la Pulga semble être déterminée à réaliser un gros exercice 2022-2023. Une fois celui-ci conclu, il sera temps de faire un point sur l’avenir du gaucher.

Laporta persiste pour Lionel Messi

Car oui, Lionel Messi voit son contrat avec le PSG prendre fin en juin 2023. Malgré ce qu’on a pu exposer plus haut, les derniers échos faisaient état d’une volonté du club de la capitale de prolonger le bail de la légende argentine. Mais en terre ibère, l’objectif est bel et bien de le rapatrier au sein de son club de toujours, le Barça. C’est en tout cas ce que répète Joan Laporta, le président du club culé, dès qu’il en a l’occasion. Nouvel exemple de cet état de fait cette nuit aux États-Unis lors d’une conférence de presse : « Il est clair que l’aventure de Leo au Barça ne s’est pas terminée comme nous l’aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette fin. Je crois qu’il s’agit d’une fin provisoire cependant et que nous ferons de cette aspiration (le faire revenir, NDLR) une réalité. Nous avons une dette morale envers lui. J’aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu’il soit applaudi dans tous les stades », a exposé Joan Laporta dans des dires relayés par AS.