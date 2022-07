Arrivé libre de tout contrat l’été dernier, Lionel Messi vit avec le PSG sa deuxième expérience dans un club européen. Après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, l’Argentin de 35 ans avait décidé de rejoindre la capitale française en signant un contrat de deux ans. Mais une blessure au genou, un gros COVID et une nouvelle acclimatation à un nouveau football, et tout simplement à une nouvelle vie, font que la première saison de La Pulga a été pour le moins contrastée sur le plan sportif. L’Argentin voudra montrer un meilleur visage lors de l’exercice 2022-2023. Depuis quelques semaines, une rumeur persistante fait était du souhait du club de la capitale de prolonger la légende argentine au PSG au-delà de 2023.

« Je me sens redevable envers Messi », Joan Laporta

Pourtant dans son ancien club, on a toujours du mal à tourner la page. Alors que le club catalan vient tout juste de recruter Robert Lewandowski et Raphinha pour renforcer son attaque en plus d’avoir prolongé Ousmane Dembele, le Barça ne ferme pas la porte à un retour de Messi. Actuellement aux Etats-Unis pour préparer la nouvelle saison, Joan Laporta est revenu pour le média ESPN sur le départ de Leo Messi et le président barcelonais souhaiterait accueillir de nouveau l’Argentin pour une “une plus belle fin”.

« Je pense – j’espère – que l’histoire de Messi avec Barcelone n’est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu’il ait une plus belle fin que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du FC Barcelone, je me sens redevable envers Messi«