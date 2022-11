Le PSG prêt à concurrencer le Barça pour Gündogan ?

Ce jour, la Coupe du Monde se lance. Malgré ce, on le sait, les rumeurs ne se tarissent nullement. Nouvel exemple de cet état de fait avec le cas d’Ilkay Gündogan.

Le PSG a conclu le premier acte de sa saison 2022-2023 avec un bilan positif. Leaders incontestés de la Ligue 1, les Parisiens se sont néanmoins faits supplanter par le SL Benfica au sein de leur groupe de Ligue des Champions à la différence de but. Mais qui dit deuxième partie de saison, dit également mercato hivernal. En ce sens, le club de la capitale, par le biais de Luis Campos, devrait s’activer sur le marché.

Ilkay Gündogan à la cote

Et les Rouge et Bleu seraient toujours intéressés par Ilkay Gündogan. Ce jour, Sport fait d’ailleurs un petit point sur ce dossier. L’expérimenté milieu de terrain allemand (32 ans) ne serait pas, pour l’heure, enclin à prolonger son contrat avec Manchester City. Pour leur part, les Citizens ne seraient, eux, nullement contre un départ libre de leur joueur. Afin de le remplacer, Jude Bellingham, la pépite du Borussia Dortmund, est espéré. De ce fait, une lutte entre le FC Barcelone et le PSG serait en vue pour s’attacher les services libres d’Ilkay Gündogan. Désireux de recruter l’ancien borussen, le club culé aurait une petite longueur d’avance, nous indique Sport. Toutefois, à l’affût, le PSG suivrait de près l’évolution de ce dossier et ne se privera apparemment pas de dégainer dès le mois de janvier.

Pour rappel, étant donné l’expiration de son contrat le 30 juin prochain, Ilkay Gündogan sera dans la possibilité de signer un pré contrat avec le club de son choix dès le mois de janvier 2023 ouvert.