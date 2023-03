Le 30 juin prochain, Milan Skriniar ne sera plus un joueur de l’Inter et ralliera donc le PSG libre comme l’air. Problème, le défenseur slovaque souffre du dos depuis plusieurs semaines.

Après de longs atermoiements, le feuilleton liant Milan Skriniar au PSG a enfin pris fin en janvier dernier. Le joueur l’a annoncé, il a paraphé un précontrat en faveur du club de la capitale. Luis Campos tient donc sa première recrue estivale. Reste qu’il va également falloir surveiller l’état physique du principal intéressé, lui qui souffre de douleurs récurrentes au dos depuis un petit moment désormais.

Le staff du PSG et Milan Skriniar en contact

À ce sujet, Milan Skriniar avait notamment expliqué : « Je ne vais pas très bien. j’ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement afin de retrouver la forme le plus vite possible. » Le joueur de 28 ans a un objectif : retrouver la forme pour débuter du mieux possible la nouvelle aventure en rouge et bleu qui se profile pour lui. La Gazzetta dello Sport nous indique ce jour que l’état de santé de Milan Skriniar préoccupe, en tout cas, le PSG. Le staff parisien serait même d’ores et déjà en relation avec le Slovaque pour l’aider à récupérer au plus vite. En ce sens, sur les conseils du PSG et accompagné d’un membre de son staff, Milan Skriniar s’est rendu au CERS (Centre Européen de Rééducation du Sportif) qui se situe au Capbreton. Une démarche dont l’Inter avait apparemment vent, nous précise le média transalpin, et qui n’aurait pas vraiment plu en interne. Une chose semble certaine toutefois, et cela est confirmé par GDS : milan Skriniar se projette déjà très fortement sur son futur club.