Depuis plusieurs semaines, le PSG piste Achraf Hakimi pour renforcer son poste de latéral droit. L’Inter Milan – son club – a besoin de récupérer des liquidités avant le 30 juin et ne serait pas contre vendre son numéro 2. Le club milanais demanderait 80 millions d’euros alors que le PSG serait enclin à donner 70 millions d’euros. Les demandes des deux clubs se rapprochent et pourraient même se trouver puisque l’international marocain souhaiterait rejoindre les Rouge & Bleu et pousserait dans ce sens. Ce dimanche, Gianluca Di Marzio a fait savoir Sky Sport Italia que l’Inter chercherait le remplaçant d’Hakimi et Robin Gosens, de l’Atalanta Bergame, serait dans le viseur des Nerazzurri. Une arrivée n’interviendra quand cas de départ de l’ancien madrilène. Di Marzio qui confirme qu’Achraf Hakimi pousse pour convaincre ses dirigeants de le vendre au PSG.