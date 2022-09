L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Brest connu

Hier soir, le PSG a parfaitement lancé sa campagne européenne avec une victoire contre la Juventus Turin. Quatre jours après cette rencontre, les Rouge & Bleu vont retrouver le Parc des Princes avec la réception de Brest samedi après-midi (17 heures, Prime Video) dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Le club de la capitale voudra poursuivre son très bon début de saison et conserver sa place de leader.

Il a arbitré trois fois le PSG la saison dernière

Cette rencontre sera arbitrée par Jérémie Pignard. L’homme en noir de 35 ans sera accompagné par Laurent Coniglio et Guillaume Debart. Faouzi Benchabane officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Wilfried Bien et Benjamin Lepaysant. Cette saison, Monsieur Pignard n’a arbitré ni le PSG ni Brest. Il a été au sifflet de trois matches de Ligue 1 pour 14 cartons jaunes et 1 rouge. Lors de l’exercice précédent, il a arbitré trois fois le PSG. Deux fois en Ligue 1 (victoire à Metz (1-2, 7e journée) et le nul à Lorient (1-1, 19e journée) et lors de l’élimination contre Nice en Coupe de France (8e, 0-0, 5 t.a.b à 6). Il a aussi arbitré une fois Brest, lors de sa défaite contre Angers lors de la 29e journée de Ligue 1.