Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 septembre 2022. Retour sur la victoire face à la Juventus Turin en Ligue des champions, les performances de Gigio Donnarumma et Kylian Mbappé, le brillant duo Verratti-Vitinha et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à la Juventus Turin en Ligue des champions en titrant : « La fusée décolle. » Grâce à un doublé de Kylian Mbappé en première période, les Rouge & Bleu ont démarré leur campagne européenne par un succès et s’imposent pour la première fois de leur histoire face à la Vieille Dame. Si la première période avait fait passer quelques frissons de plaisir aux supporters parisiens comme en atteste la construction des deux buts, la seconde période a été moins aboutie avec une équipe qui a laissé paraître ses défauts. Pourtant, les Parisiens avaient l’occasion d’enfoncer le clou par Kylian Mbappé, trop gourmand, et se sont fait punir dans les minutes qui suivent avec une réalisation de Weston Mc Kennie après la pause (53′). Pourtant, « cette Juve n’avait pas l’éclat de ses prédécesseurs. Depuis deux ans, elle démontrait, au fil des rencontres, qu’elle n’avait plus trop équilibre, ni discipline. Cette fois, elle est venue montrer qu’elle avait encore moins de talent. » Mais ne pas avoir marqué le troisième but a permis aux Turinois d’entretenir la flamme de l’espoir, ce qui représente finalement la faiblesse de la soirée parisienne. « À défaut d’avoir été convaincant et rassurant sur l’intégralité de la rencontre, le PSG a cependant su ne pas succomber à la pression qui s’immisçait. » Surtout, ce succès permet d’entretenir une bonne dynamique.

Le quotidien sportif revient aussi sur la soirée européenne de Kylian Mbappé. Grâce à son doublé, le numéro 7 du PSG est le plus jeune joueur à atteindre la barre des 35 buts en C1 à l’âge de 23 ans et 8 mois. Surtout, le Français a inscrit deux sublimes volées qui ont parfaitement lancé les Parisiens dans cette rencontre. Mais, l’attaquant du PSG a manqué d’adresse en seconde période à l’image de son action individuelle au retour des vestiaires (51′). Récompensé du titre de meilleur joueur du match, le champion du monde 2018 aura surtout posé de grosses difficultés aux défenseurs de la Juventus grâce à sa vitesse et sa prise de profondeur. De plus, ses combinaisons et automatismes avec ses deux coéquipiers, Neymar Jr et Lionel Messi, ont souvent donné le tournis aux adversaires. « Kylian Mbappé compte déjà neuf buts après sa performance de mardi soir, deux en C1 et sept en Ligue 1, en seulement six matchs disputés. Comme son club, le meilleur joueur et buteur de la saison dernière démarre fort. »

Dans un autre article, L’Equipe fait un focus sur le brillant duo du milieu de terrain Marco Verratti-Vitinha. Les deux milieux ont déjà montré leur importance dans le jeu des Rouge & Bleu. Le double pivot nommé « Verrattinha » a notamment réalisé une première période de haut vol. Si un doute subsistait sur leur capacité à répondre au duel physique en Ligue des champions, les deux Parisiens ont rassuré ce mardi soir. « Que ce soit avec ou sans le ballon, le duo a apporté de la sérénité et de la liberté à ses partenaires. C’est une différence notable par rapport aux années précédentes. » Grâce à leur qualité technique, les deux joueurs ont su faire remonter le bloc parisien. Dans cette rencontre, Marco Verratti a touché 131 ballons, tenté 112 passes et réussi 108 d’entre elles. À cela s’ajoutent 9 ballons récupérés contre 6 pour Vitinha. Les deux joueurs de l’entrejeu ont parfaitement anticipé les passes adverses. « Il y a aussi dans ce duo une connexion qui empêche l’incompréhension et un mauvais placement. Quand l’un monte, le deuxième couvre et leurs positions ne sont jamais figées sur le terrain. » Désormais, ils devront tenter de se montrer plus décisif en se projetant un peu plus dans la surface de réparation par exemple.

L’Equipe évoque aussi un risque de huis clos pour la tribune Auteuil. En effet, pour le retour du PSG en Ligue des champions, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) ont tiré de nombreux objets pyrotechniques à l’entrée des joueurs lors du coup d’envoi du match. Un pétard a aussi été utilisé en seconde période, rapporte L’E. De très belles images qui pourraient néanmoins être sanctionnées par l’UEFA, très sévère sur ce sujet-là, avec un match à huis clos (avec sursis ou non) envers la Tribune Auteuil pour la rencontre face à Benfica ou au Maccabi Haifa.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 6 – Ramos 5, Marquinhos 6, Kimpembe 6 – Hakimi 6, Vitinha 7, Verratti 8, Mendes 5 – Messi 6, Mbappé 8, Neymar 8

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG face à la Juventus pour son premier match de la phase de groupes. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu ont parfaitement lancé leur campagne européenne, malgré un second acte moins maîtrisé. Surtout, la formation de Christophe Galtier a montré un peu plus ses qualités d’équipe avec des buts inscrits sur des actions construites et des « ressources collectives et mentales » pour résister au retour en forme de la Juventus après la pause. Même si cette rencontre n’a pas été totalement maîtrisée comme en atteste les quelques sueurs froides après la réduction de l’écart de Weston Mc Kennie, « la progression demeure constante, avec un homme qui change le décor de ce PSG par rapport aux saisons précédentes : Vitinha. » Grâce à son attitude et ses efforts sur le terrain, le Portugais a mis les ingrédients nécessaires pour un match de Ligue des champions. De plus, le jeu sans ballon des Parisiens marque une nouveauté dans ce PSG. Même si les Rouge & Bleu gardent toujours cette capacité à se mettre en danger tout seul, ils ont pu compter sur un Kylian Mbappé létal en première période.

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la performance de Gianluigi Donnarumma. Six mois après sa soirée compliquée à Madrid, le portier du PSG voulait tourner la page et montrait à l’Europe « qu’il avait l’étoffe des plus grands gardiens de la compétition. » Et l’Italien de 23 ans a quasiment réussi sa mission. Il a été décisif à deux reprises pour repousser les têtes d’Arkadiusz Milik et Dusan Vlahovic. Et alors que tout se passait bien, Gigio Donnarumma a fait preuve d’une sortie hasardeuse lors de la réduction de l’écart par Weston Mc Kennie au retour des vestiaires. Le seul point noir de sa soirée, où il se sera une nouvelle fois montré déterminant en fin de rencontre face à son compatriote Manuel Locatelli (81′). « Il fallait au moins cela pour se faire pardonner » après sa bourde face au Real Madrid.

Enfin, Le Parisien se concentre sur le duo Kylian Mbappé et Neymar Jr. Les deux joueurs ont été les principaux protagonistes de la victoire parisienne face à la Juventus ce mardi soir. Le Brésilien a réalisé une magnifique passe décisive en louche sur l’ouverture du score tandis que l’attaquant français a inscrit un doublé. La première réalisation du match a fait rugir le Parc des Princes et a émerveillé les supporters. Après son premier but, Kylian Mbappé a directement remercié son compère d’attaque suite à sa passe de génie. En seconde période, les deux attaquants ont manqué d’altruisme sur certaines occasions. Grâce à ses deux buts, le champion du monde 2018 a atteint la barre des 180 réalisations avec le maillot du PSG et a le record d’Edinson Cavani (200) en ligne de mire.