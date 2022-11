L’arbitre de la rencontre entre Lorient et le PSG connu

Après son match de Ligue des Champions contre la Juventus demain soir, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec le déplacement à Lorient dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures. Une rencontre entre le leader et la surprise de ce début de saison qui devrait offrir du spectacle.

Dans le cadre de la 14e journée, le PSG se déplace sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient. Longtemps dauphin des Rouge & Bleu, le club breton est désormais quatrième et reste sur deux nuls et une défaite. Benoit Bastien a été désigné pour arbitrer cette rencontre. Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Azzedine Souifi officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Florent Batta et Alexandre Castro.

Au sifflet contre Monaco

Cette saison, Benoît Bastien a arbitré une seule fois le PSG, lors du match nul contre Monaco (1-1) au Parc des Princes dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. L’homme en noir de 39 ans a également arbitré une fois Lorient, lors de son très large revers contre Lens (5-2) lors de la cinquième journée. En sept matches de championnat, Monsieur Bastien a distribué 36 cartons jaunes et 1 carton rouge. Il a aussi sifflé cinq penaltys.