Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), la Juventus Turin reçoit le PSG dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Éliminé de la course à la qualification en huitièmes de finale, le club turinois voudra assurer sa descente en Europa League. Juan Cuadrado, international colombien de la Juve, s’est présenté conférence de presse ce mardi.

« La qualification en Europa League est importante »

« On est une grande équipe et on devra aller sur le terrain avec la rage de ne pas avoir obtenu l’objectif en Ligue des Champions. La qualification en Europa League est importante. On fait beaucoup de beaux matches mais dans certaines rencontres il a manqué des choses. On doit s’améliorer jour après jour et avoir la détermination que l’on a toujours eu.«