Ligue 1 – Le PSG garde ses distances avec ses poursuivants

Grâce à sa victoire face Troyes (4-3), le PSG a conservé sa série d’invincibilité en championnat (11 victoires, 2 nuls) et voit certains de ses concurrents perdre du terrain après cette 13e journée de Ligue 1.

Dans une rencontre spectaculaire face à l’Estac, le PSG a enchaîné un troisième succès de rang en championnat. Seul leader de Ligue 1 avec 35 points, le club parisien compte toujours cinq points d’avance sur son dauphin, le RC Lens. Les Sang & Or se sont imposés largement face à Toulouse (3-0) en ouverture de la 13e journée de championnat grâce à un triplé Loïs Openda. Sur la dernière marche du podium avant ce week-end, le FC Lorient a chuté d’une place suite à sa défaite contre l’OGC Nice (1-2). Désormais, la troisième place est occupée par le Stade Rennais. Après un début de saison compliqué, les joueurs de Bruno Génésio ont opéré une belle remontée au classement et ont enchaîné un cinquième succès de rang en Ligue 1 après leur victoire face au Montpellier Hérault (3-0).

Le PSG possède toujours la meilleure défense de L1

Au contraire de l’Olympique de Marseille qui continue de décevoir. Après avoir mené 2-0 face au RC Strasbourg, les Marseillais se sont fait reprendre en fin de match avec notamment un but de l’ancien Parisien, Kevin Gameiro, dans les ultimes instants de la rencontre (2-2). Avec ce résultat, l’OM occupe la 5e place (24 pts) et voit surtout l’AS Monaco (6e, 24 pts), le LOSC (7, 22 pts) et l’Olympique Lyonnais (8, 20 pts) mettre la pression derrière. À la lutte pour la première place avec le PSG il y a un mois, les Marseillais comptent désormais 11 unités de retard sur le leader parisien et affrontera l’OL lors du prochain match.

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc a enchaîné un deuxième succès de rang avec une victoire sur la plus petite des marges face au LOSC (1-0) grâce à un but d’Alexandre Lacazette. De son côté, l’AS Monaco s’est imposé face à l’Angers SCO et poursuit sa remontée au classement. Enfin, dans le match des promus, Auxerre est venu à bout de l’AC Ajaccio (1-0) pour la première de Christophe Pélissier sur le banc de l’AJA.

Malgré ses trois buts encaissés face à Troyes, le PSG conserve sa place de meilleure défense du championnat, à égalité avec le RC Lens (8). Grâce à la MNM, les Rouge & Bleu possèdent de loin la meilleure attaque du championnat avec 36 réalisations, devant le Stade Rennais (28), l’AS Monaco et le LOSC (25). Pour son prochain match de Ligue 1, le leader du championnat affrontera la surprenante équipe du FC Lorient, le dimanche à 13 heures (sur Prime Video).

Les résultats de la 13e journée de Ligue 1

RC Lens / Toulouse FC (3-0)

Paris Saint-Germain / Troyes (4-3)

RC Strasbourg / Olympique de Marseille (2-2)

AJ Auxerre / AC Ajaccio (1-0)

Stade Brestois / Stade de Reims (0-0)

AS Monaco / Angers SCO (2-0)

FC Nantes / Clermont Foot (1-1)

Stade Rennais / Montpellier Hérault (3-0)

FC Lorient / OGC Nice (1-2)

Olympique Lyonnais / LOSC (1-0)

Classement Ligue 1