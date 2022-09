L’arbitre de la rencontre entre Nantes et le PSG connu

Après sa victoire contre Toulouse hier soir (0-3), le PSG va rapidement retrouver les terrains de Ligue 1 avec un déplacement à Nantes dans le cadre de la 6e journée samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport360). Des retrouvailles entre les deux équipes après la large victoire parisienne lors du Trophée des Champions (4-0). Cette rencontre sera arbitrée par Pierre Gaillouste.

Il va arbitrer le PSG pour la deuxième fois

L’homme en noir de 33 ans sera assisté par Steven Torregrossa et Valentin Evrard. Le rôle de quatrième arbitre a été confié à Aurélien Petit. Bruno Coué et Ruddy Buquet officieront à la VAR. Monsieur Gaillouste a arbitré le PSG une fois la saison dernière, la victoire contre Saint-Etienne au Parc des Princes (3-1) lors de la 26e journée de Ligue 1. Il a aussi été au sifflet pour deux rencontres de Nantes, la victoire contre Lorient (4-2, 22e journée) et la défaite contre Lille (0-1, 29e journée). Cette saison, il a arbitré une rencontre de Ligue 1 et a distribué un carton jaune.