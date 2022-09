On y est, dans un peu plus de 10 heures , le mercato estival fermera ses portes. Durant ce laps de temps, de nombreux mouvements sont encore à prévoir côté PSG. Avec les futures officialisations à venir, dans le sens des arrivées comme celui des départs, les prochaines heures risquent d’être très agitées sur Canal Supporters. Voici un petit point des dossiers chauds à suivre aujourd’hui.

Dans le sens des arrivées

D’ici à ce soir 23h00, le PSG va donc boucler ses dernières arrivées sur le marché. Un joueur est annoncé tout proche de la capitale française : Carlos Soler. Dans l’impossibilité de signer un avant-centre, Luis Campos s’est finalement rabattu sur le meneur de jeu ibère. Capable d’évoluer dans un milieu à trois, ou un chouïa plus haut, le joueur formé à Valence devrait débarquer au PSG dans le cadre d’un transfert définitif. Selon les derniers échos, il devrait parapher un bail de cinq ans avec les Rouge et Bleu, sa visite médicale étant prévue ce jour. Coût de l’opération : environ 20 millions d’euros, hors bonus.

Mais il y a une possibilité pour que cette arrivée ne soit pas la seule aujourd’hui. En effet, le club de la capitale a besoin de renforcer son arrière-garde. Avec le départ prochain d’Abdou Diallo, cela devient une véritable nécessité. La priorité reste inchangée dans ce secteur : Milan Skriniar. Problème, comme depuis le 9 juin dernier, l’Inter n’est pas un club simple en négociations, loin s’en faut. Le PSG aurait ainsi fait une offre dans les dernières heures. Celle-ci est estimée à 65 millions d’euros, hors bonus. Une proposition, là encore, rejetée. En terre transalpine, la situation semble assez claire : les Nerazzurri ne souhaitent pas vendre leur futur capitaine. Un état de fait qui n’aurait pas découragé la direction parisienne et Nasser Al-Khelaïfi au premier plan. Ce dossier pourrait donc connaître une évolution d’ici à ce soir 23h00. Et si le PSG ne parvient pas à ses fins avec le central slovaque de 27 ans, il reste toujours l’hypothèse d’un invité surprise. Car oui, on connaît Luis Campos et sa faculté à couvrir ses arrières…

Les départs

Ici, la liste des joueurs en partance est bien plus étoffée que celle exposée précédemment. En effet, ils sont nombreux à s’être envolés vers leurs futures équipes. Idrissa Gueye va officiellement s’engager avec Everton dans les prochaines heures. Le PSG devrait percevoir environ 10 millions d’euros dans cette transaction, nous indique Loïc Tanzi. Toujours en Premier League, Layvin Kurzawa va être prêté du côté de Fulham. Ici, les sources se contredisent : pour l’une il n’y aura pas d’option d’achat, pour l’autre une option d’achat sera intégrée à ce prêt. Autre joueur prêté : Julian Draxler.

Cela a été la grosse information de ce mercredi : Julian Draxler devrait, à son tour, être cédé temporairement par le club parisien. Le joueur était d’ailleurs présent à Lisbonne afin de passer sa visite médicale préalable à sa signature avec le SL Benfica. Aucune option d’achat ne serait comprise dans ce prêt. Autre dossier sur la table, celui de Mauro Icardi. Pour sa part, la deadline est un peu moins serrée puisqu’il fait l’objet d’un duel entre deux clubs turcs, à savoir Fenerbahçe et le Galatasaray. Le mercato en Turquie fermant ses portes le 8 septembre prochain, il reste donc du temps pour finaliser cet hypothétique départ. D’après les derniers échos, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat, même si Fenerbahçe pourrait tenter de négocier un transfert sec pour doubler son rival. Si prêt il y a, la problématique est toujours la même : la prise en charge du salaire de l’avant-centre argentin.

Un peu à la surprise générale là aussi, Abdou Diallo est bel et bien sur le départ. Le RB Leipzig a nettement accéléré dans les derniers heures pour tenter d’arracher l’ancien borussen. Mieux, un prêt avec option d’achat serait sur le point d’être officialisé. L’opération semble assez intéressante pour le PSG puisque cette dite option d’achat s’élèverait à près de 25 millions d’euros. Enfin, dernier dossier à suivre, le moins chaud en somme, celui menant à Rafinha. Prêté à la Real Sociedad en janvier dernier, le Brésilien est donc revenu à Paris. Depuis, le board francilien lui cherche une porte de sortie. Si la Real était initialement intéressée pour le récupérer, cette piste est finalement tombée à l’eau. Quelques options ont affleuré par-ci par-là, sans que cela ne soit cependant concret. Une chose parait certaine pour Fabrizio Romano dans ce dossier : l’ancien blaugrana quittera Paris avant la clôture du marché des transferts. Reste à savoir où. L’option Qatar pourrait notamment prendre de l’ampleur, le club d’Al Arabi FC ayant été annoncé sur ses traces. En Turquie également, son profil serait apprécié, Trabzonspor faisant du milieu de terrain sa priorité….

Pour conclure, annoncé sur le départ avec grande insistance depuis de longues semaines, Keylor Navas devrait finalement rester en terre parisienne cet été. Un temps proche du Napoli, le gardien costaricien, faute d’accord entre les deux clubs, sera donc, selon toutes vraisemblances, la doublure attitrée de Gigio Donnarumma. Du moins, dans un premier temps. On connaît le mercato, la situation pouvant encore évoluer, mais cela semble tout de même peu probable, surtout au vu des dernières déclarations côté napolitain.