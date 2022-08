Nordi Mukiele était titulaire pour la première fois depuis son arrivée au PSG. Placé en tant que piston droit, il a réalisé une prestation solide (noté 6 par la rédaction de CS). À l’issue de la rencontre, il a tenu à saluer la performance de son adversaire du soir.

« Ça a été un bon match, avec beaucoup d’intensité. Je trouve que l’on a fait un bon match, Toulouse aussi. Je tiens à les féliciter. On a été mis en danger à certains moments mais aujourd’hui, je pense que le plus important c’est que l’on ait pris les trois points mais également que l’on n’ait pas pris de but et qu’on finisse le match avec un clean sheet, indique le numéro 26 du PSG pour Canal Plus Foot. Bien défendre dans le football c’est une base et aujourd’hui on l’a fait. On sait que les trois devant vont faire leur travail devant. C’est à nous de le faire derrière, de ne pas prendre de but. On sait qu’ils vont faire le travail, comme ils l’ont fait ce soir. Je suis très content pour l’équipe, pour la défense et Gigio. Je suis très content du match, j’espère que l’on continuera comme ça. […]C’était mes premières 90 minutes avec Paris et j’espère en faire d’autres. Mais voilà, je suis très content de l’ensemble du match.«