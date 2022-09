Pas forcément dans les plans du PSG, Abdou Diallo cherchait une porte de sortie afin d’avoir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Alors que des clubs anglais (Aston Villa) et italiens (Naples, AC Milan) s’intéressaient à lui, l’international sénégalais va finalement retourner en Allemagne.

Hier, un intérêt du RB Leipzig pour le numéro 22 du PSG était avancé. Les deux clubs auraient accéléré les discussions ces dernières heures et trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Ce jeudi matin, Fabrizio Romano indique que le défenseur central (26 ans) passe actuellement sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Le spécialiste du mercato confirme que le prêt de Diallo est assorti d’une option d’achat de 25 millions d’euros. Ce serait bien une option d’achat et non une obligation d’achat.

Abdou Diallo’s currently undergoing medical tests in Germany as new RB Leipzig player. 🚨⚪️🔴 #RBLeipzig

Loan with €25m buy option clause not mandatory, agreed yesterday with PSG. #DeadlineDay pic.twitter.com/6frTaIkfon

