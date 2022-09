L’arbitre de la rencontre entre PSG et l’OGC Nice connu

La trêve internationale touche à sa fin. Samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG retrouve les terrains avec la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale pour Christophe Galtier, qui va retrouver son ancienne équipe. Les Rouge & Bleu voudront poursuivre leur très bon début de saison pour conserver la tête du championnat. Ce mardi, l’arbitre de la rencontre a été désigné. Il s’agit de Jérôme Brisard.

Pas arbitré les deux équipes cette saison

L’homme en noir de 36 ans sera assisté par Alexis Auger et Valentin Evrard. Benjamin Lepaysant officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Jérémy Stinat et Alexandre Castro. Cette saison, Monsieur Brisard a arbitré cinq matches de Ligue 1, mais aucun du PSG et de Nice. En cinq rencontres, il a distribué onze cartons jaunes et deux rouges. La saison dernière, il était au sifflet lors de deux rencontres des Rouge & Bleu, la victoire à Saint-Etienne (1-3, 15e journée) et le nul contre Troyes au Parc des Princes (2-2, 36e journée). Il a aussi arbitré cinq fois les Aiglons, pour trois victoires et deux défaites.