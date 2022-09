Titulaire hier soir lors de la victoire de l’Italie en Hongrie (0-2), qui permet aux Italiens de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations, Gianluigi Donnarumma a brillé avec six arrêts ultra-décisifs et notamment un enchaînement de trois arrêts de grande classe en moins de cinq secondes. Encensé par ses coéquipiers et la presse transalpine, le portier du PSG a été interrogé sur sa performance du soir. Il a innové au moment de répondre aux journalistes.

« Je dois continuer comme ça«

« Je pense que c’est plus Mère Nature qu’autre chose (sa grande taille, 1m96, ndlr), même si je travaille aussi à l’entraînement, lance le numéro 99 du PSG dans des propos relatés par la Gazzetta dello Sport. Il faut un peu de tout. Mais maintenant je dois continuer comme ça, je dois le faire pour toute l’Italie et pour ceux qui croient en moi. Je remercie ma famille et ma petite amie. » Donnarumma qui est également revenu sur ses erreurs avec son jeu de pied, notamment lors de la large défaite contre l’Allemagne en juin dernier (5-2). « Parfois, une erreur peut arriver et c’est dur pour nous les gardiens. Mais il faut toujours travailler dur et comprendre où on s’est trompé. Malheureusement en juin j’ai fait une erreur que je n’aurais pas dû faire. J’ai travaillé dessus, on en a parlé avec l’entraîneur. Malheureusement, ça peut arriver mais ça ne doit pas arriver.«