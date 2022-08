L’arbitre de PSG / Monaco désigné

Le PSG a démarré son exercice 2022-2023 tambours battants. Après un large succès face au FC Nantes en Trophée des Champions (4-0), les hommes de Christophe Galtier ont enchaîné sur trois succès de rang en Ligue 1 face à Clermont, Montpellier et le LOSC. Des succès fleuves là aussi puisque les Rouge et Bleu ont inscrit la bagatelle de 17 réalisations pour trois buts encaissés.

Benoît Bastien au sifflet

Le tout sera de poursuivre sur cette lancée pour les Parisiens dimanche prochain lors de la réception de l’AS Monaco. D’ailleurs, pour cette rencontre qui clôturera la 4e journée de Ligue 1, l’homme en noir a été désigné par la LFP. Il s’agit de Benoît Bastien. Celui-ci sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Le rôle de quatrième arbitre sera tenu par Gaël Angoula. Enfin, les préposés à l’assistance vidéo seront Éric Wattellier et Cyril Gringore.