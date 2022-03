L’arbitre du match entre le PSG et Bordeaux dévoilé

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Real Madrid (3-1). Une défaite synonyme d’élimination de la Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu n’ont donc plus que la Ligue 1 a joué en cette fin de saison. Dimanche, à l’horaire inhabituel de 13 heures, le PSG recevra les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1.

Une rencontre – entre le premier et le dernier – qui sera arbitré par François Letexier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Johan Hamel officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Pierre Gaillouste et Abdelali Chaoui. Cette saison, l’homme en noir de 32 ans a entraîné à quatre reprises le PSG. Lors des victoires à Reims (0-2, 4e journée) et Lille (1-5, 23e) journée ainsi que les deux nuls à Lens (1-1, 17e) et Lyon (1-1, 20e). Il était aussi au sifflet pour une rencontre des Girondins, la défaite à Lens (3-2) lors de la 24e journée. En 14 matches de championnat cette saison, il a distribué 67 cartons jaunes et 4 cartons rouges.