Katoto, Baltimore…les dossiers chauds des Féminines du PSG

Il n’y a pas que l’effectif masculin du PSG qui pourrait être chamboulé l’été prochain. Comme Kylian Mbappé, Marie-Antoinette Katoto arrive en fin de contrat le 30 juin. La meilleure buteuse de l’histoire des Rouge & Bleu discute depuis plusieurs mois avec ses dirigeants mais ces échanges « semblent être compliquées sur certains points« , selon RMC Sport.

Le média sportif explique que Marie-Antoinette Katoto est attachée au PSG, aime Paris et veut tout faire pour aider son club formateur à garnir son palmarès. Mais « cette saison est particulière au sein du Paris Saint-Germain. » L’attaquante (23 ans) a été touchée par l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui et tout ce qui a suivi, notamment son audition par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme de Versailles. « Au sein de son entourage il se murmure même que la Titi parisienne a des envies d’ailleurs. » Plusieurs clubs sont prêts à sauter sur l’occasion. Le FC Barcelone, le Real Madrid, des clubs anglais ainsi que Lyon. Les dirigeants parisiens font tout pour la conserver avec le plus gros salaire jamais offert pour la section féminine mais également un projet axé sur elle.

Plusieurs autres joueuses du PSG arrivent en fin de contrat en juin prochain. Luana aurait fait savoir qu’elle aimerait retourner au Brésil. Alors que la prolongation de Sara Däbritz était en bonne voie en fin d’année 2021, cette dernière « tarde à être validée » avance RMC Sport. Enfin Sandy Baltimore – qui donne sa priorité au PSG – a plusieurs courtisans comme les deux clubs de Manchester et le Bayern Munich. Le club allemand qui aurait déjà fait une première offre pour la titi.