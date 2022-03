Kombouaré : « Le PSG s’est sabordé tout seul »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le réveil a été très douloureux pour les supporters du PSG après cette énième désillusion. Opposés au Real Madrid sur la pelouse du Bernabeu, les Parisiens ont coulé sans raison, laissant leurs adversaires du soir filer en quart de finale (3-1). Présent en conférence de presse, Antoine Kombouaré, coach du FC Nantes, a été interrogé sur cette élimination ahurissante.

Et Casque d’Or n’a pas vraiment mâché ses mots au moment d’évoquer ce revers rouge et bleu. Selon lui, le PSG était nettement supérieur et s’est sabordé sans l’aide de personne : « Le PSG s’est sabordé tout seul. Le PSG n’a pas respecté son adversaire. Si tu respectes ton adversaire, c’est un match que tu dois gagner 3-0, et on n’en parle plus. C’est un match que tu joues 10 fois, tu le gagnes 8 fois. Le regret c’est que tu perds contre moins fort que toi. Je ressens de la tristesse et de la déception, le PSG est mon club de cœur. »