Bouby : « Il ne faut absolument pas se fier au match d’Angers ! »

Le PSG affronte ce soir le RB Leipzig dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions (21h00). Le club de la capitale voudra conforter sa place de leader du groupe A et prendre une avance qui pourrait être décisive dans la course à la qualification. Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour de certains de ses cadres dont Leo Messi et Marquinhos. Interrogé sur la Chaine L’Équipe, le consultant Pierre Bouby ne se fait pas de soucis pour les Rouge & Bleu pour la rencontre face au club allemand.

« Le PSG a une attitude en championnat, et une en Ligue des Champions. Je pense que l’avertissement reçu contre Bruges leur a rappelé que la Champions League c’est compliqué quelque soit l’adversaire que tu rencontres. Il faut faire les efforts, être discipliné et faire mal. Il ne faut absolument pas se fier au match d’Angers pour se dire que le PSG sera en danger contre Leipzig ! Je suis archi confiant et ils vont faire ce qu’il faut ! »