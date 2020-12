Dimanche soir (21 heures, Téléfoot), le PSG reçoit Lyon dans le cadre du choc de la 14e journée de Ligue 1. Les deux équipes se tiennent en deux points et une victoire parisienne pourrait permettre de distancer un concurrent direct. Mais pour Jean-Michel Larqué, les Lyonnais peuvent embêter les joueurs de Thomas Tuchel notamment au milieu de terrain.

“Cette équipe de Lyon me semble avoir retrouvé un certain équilibre dans tous les domaines, note Larqué dans Rothen Régale sur RMC. Sur le plan individuel je suis d’accord pour dire que c’est difficile de rivaliser pour les Lyonnais. […]Je pense qu’ils peuvent rivaliser au milieu de terrain. Je pense que c’est un secteur dans lequel le PSG tâtonne un petit peu, est en train de chercher la meilleure solution. […]Les tâtonnements de Tuchel existent toujours. On fait jouer Rafinha et on le remplace de temps en temps par Di Maria dans un match facile (Istanbul BB, ndlr). Je pense que dans ce secteur-là, avec Aouar, Paqueta et Guimaraes, les Lyonnais sont au moins aussi forts que les Parisiens. Et devant on a quand même des joueurs qui se sont réveillés avec notamment Toko Ekambi. J’ai quand même le sentiment que c’est une équipe qui a des arguments pour déséquilibrer la défense du PSG“, conclut Larqué sur les ondes.