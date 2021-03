Varane : “Kimpembe est un joueur important pour nous”

Raphaël Varane a joué plusieurs fois avec Presnel Kimpembe en Equipe de France. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi lors du premier jour du rassemblement des Bleus, le défenseur central du Real Madrid a encensé le titi parisien. “Il a évolué dans son club. Il connaît bien le groupe. Il a continué à progresser. Il a de grandes qualités. Il est performant en club et en sélection. On le voit très serein dans le groupe et sûr de ses forces. Il est là depuis un moment et il réussit toujours à répondre présent et tirer le groupe vers le haut. C’est un joueur important pour nous.“

Varane qui s’est ensuite penché sur leur association. “Avec Presnel, on a des qualités complémentaires. On se connaît bien. On s’entend bien hors du terrain. Ça permet de mieux se déplacer ensemble sur le terrain. Un duo, c’est beaucoup d’expérience, de vécu. C’est hyper important. Notre entente est très bonne avec Presnel, même si elle peut toujours s’améliorer. Mais le travail défensif se fait collectivement.“