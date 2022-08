PSG : Aston Villa a ciblé Abdou Diallo

S’il n’entre pas dans les plans du PSG, Abdou Diallo n’a malgré cela pas intégré le « groupe 2 ». Il fait preuve de sérieux et professionnalisme au quotidien, un comportement salué par le staff de Christophe Galtier selon les indiscrétions du Parisien. Pour autant, l’international sénégalais ne se contentera pas des éloges sur son attitude, et souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain afin d’enchaîner les matchs, et gagner du temps de jeu avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire. En ce sens, ce dossier devrait se décanter avant la fin du mercato estival, et pourrait offrir la possibilité au numéro 22 parisien de découvrir la Premier League.

Abdou Diallo dans la short-list d’Aston Villa

En effet, longtemps envoyé en Serie A (Naples, AC Milan, AS Roma), Abdou Diallo devrait finalement rebondir outre-Manche selon Le Parisien. Avec la blessure au tendon d’Achille de Diego Carlos qui devrait le tenir loin des terrains 6 à 9 mois, le club de Birmingham doit se renforcer en défense centrale, et a donc fait d’Abdou Diallo une cible. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, le vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations serait ouvert à l’idée d’évoluer sous les ordres de Steven Gerrard, et jouer en Premier League. S’il est une cible des Villans, Le Parisien souligne que « les négociations avec le PSG n’ont pour autant pas encore débuté« . Cependant, les pourparlers entre les deux clubs ne devraient pas freiner la potentielle avancée du dossier, tant les dirigeants parisiens souhaitent se séparer du joueur, qui de son côté a l’ambition de retrouver un temps de jeu conséquent, et qui ne s’accrochera pas à son contrat. L’opération, si elle allait à son terme, pourrait rapporter une dizaine de millions d’euros au Paris Saint-Germain. Le quotidien français souligne également que d’autres écuries de Premier League sont sur le dossier.