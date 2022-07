Débarqué au PSG à l’été 2019 pour la coquette somme de 32 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo se trouve en fin de contrat dans tout juste deux saisons. Au vu de cette situation contractuelle, il est intéressant de faire un point sur l’avenir à court terme de l’international sénégalais. En effet, alors que Luis Campos s’attèle à dessiner les futurs contours de l’effectif à la disposition de Christophe Galtier, une des grandes priorités sera, en outre, de se délester de nombreux joueurs. Et force est de constater qu’Abdou Diallo entre parfaitement dans ce cas de figure.

Le mystère Abdou Diallo

À désormais 26 ans, Abdou Diallo possède une cote intéressante sur le marché. Son profil plait tout particulièrement de l’autre côté des Alpes où le Milan AC avait notamment été annoncé sur ses traces par la presse locale. Pour sa part, le PSG se montrerait plutôt vendeur étant donné la valeur marchande du joueur qui reste convenable malgré son faible temps de jeu en terre parisienne. Car oui, c’est peu dire que Mauricio Pochettino ne s’est pas vraiment appuyé sur ses services tout au long de l’exercice passé. Troisième, voire quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’ancien monégasque n’a eu que très peu de chances de faire valoir ses aptitudes. Si en 2020-2021 il avait pu grappiller du temps de jeu au poste de latéral gauche, le recrutement de Nuno Mendes à l’été 2021 et le retour de blessure de Juan Bernat ont largement réduit cette possibilité en 2021-2022. Dès lors, Abdou Diallo a du ronger son frein durant de longs mois. Son temps de jeu est simplement famélique : 12 matches en Ligue 1 pour 877 minutes de jeu. Ce qui reste assez étonnant sachant que Presnel Kimpembe, qui a énormément enchaîné, n’a pas affiché un niveau constant, ce qui s’apparente à un euphémisme.

Il faut dire que le principal intéressé n’a pas non plus tout fait pour s’octroyer une place de choix au PSG. Aligné en tout début de saison, le niveau qu’il a pu afficher, notamment au poste de latéral gauche, a été très moyen, pour ne pas dire médiocre. Alors oui, ce n’est clairement pas son poste de prédilection, mais même dans l’aspect défensif, son point fort, il n’est pas parvenu à sortir son épingle du jeu. De plus, les très rares fois où il a eu l’opportunité de jouer en défense central, Abdou Diallo n’a pas non plus soulevé les foules. Son passage au PSG reste donc un petit mystère. Car, des qualités, le gaucher n’en manque certes nullement. Intéressant dans le duel, c’est surtout ses qualités de footballeur qui sont appréciables. Doté d’une technique loin d’être mauvaise et d’une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, c’est le mental qui semble pêcher avec lui. Trop peu de bons matches sur la durée, trop peu de personnalité pour s’imposer dans un club comme le PSG. Le constat est donc limpide : durant quatre années, on ne l’a jamais senti capable d’inverser la tendance en charnière centrale. Peut-être que cette situation de remplaçant lui convenait finalement. Et si cette hypothèse se confirme, on peut mieux appréhender les errances qu’il a pu rencontrer au PSG.

Selon les derniers échos dans ce dossier, le joueur serait aujourd’hui prêt à plier bagages durant cette fenêtre des transferts. Le PSG serait vendeur, mais pas à n’importe quel prix. Une somme d’environ 30 millions d’euros est ainsi évoquée. Reste à savoir si les clubs intéressés, notamment en Serie A, seront capables d’investir une telle somme sur le dernier vainqueur de la CAN avec son coéquipier Idrissa Gueye. En attendant, Abdou Diallo ne devrait pas prendre part à la tournée de pré-saison au Japon avec le reste de ses partenaires et ce, en accord avec la direction sportive du club afin de faciliter au mieux un éventuel départ cet été.

L’avis de la Rédaction CS :

Au sein de la rédaction de Canal Supporters, les avis sont assez unanimes : Abdou Diallo doit relancer sa carrière loin du Paris Saint-Germain. Son aventure en Rouge et Bleu n’a, in fine, jamais réellement décollé. Et même si son profil pourrait être intéressant au vu du schéma choisi par Christophe Galtier la saison prochaine (3-5-2 ou 3-4-3), il y a fort à parier que relancer Abdou Diallo sera une tâche complexe. Il n’y a qu’à voir sa disparition totale depuis le début d’année et le titre glané avec le Sénégal. Mentalement, le défenseur a apparemment eu du mal à digérer cela. Après, si son départ est donc jugé souhaitable, il ne faut pas qu’il se fasse à n’importe quel tarif. Abdou Diallo possède de vraies qualités. Si le chiffre de 30 millions d’euros est un chouïa disproportionné, une somme entre 20 et 25 millions d’euros nous semble tout à fait convenable.

L’avis des CSiens :

Temps de jeu d’Abdou Diallo en 2021-2022

