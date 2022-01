À 3 semaines de son match face au Real, le PSG tente de monter en puissance et d’engranger un maximum de confiance. Après une belle seconde période contre Brest (2-0), les hommes de Pochettino ont étrillé le Stade de Reims grâce aux inspirations de Marco Verratti, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Une performance majoritairement saluée par les observateurs, qui pourtant, n’a pas été du goût de Bertrand Latour qui a livré ses impressions à l’issue de la rencontre dans L’Equipe du Soir.

« Je n’ai pas trouvé le PSG très convaincant. Pour moi ils ont été extrêmement décevants notamment en première période où c’était plutôt bien payé que le PSG soit devant. Il a fallu un but de Verratti du gauche donc c’est dire que c’était quand même compliqué. Même si c’est vrai que leur deuxième période est un peu plus consistante, j’ai trouvé que les Rémois avaient lâché à 2-0 et ensuite le PSG avait l’occasion d’en mettre encore davantage s’ils avaient voulu pousser mais c’est pas forcement dans l’ADN de cette équipe là… Le score est large effectivement mais ce match ne m’apprend rien de particulier si ce n’est que je trouve toujours les mêmes défauts à cette équipe. Après voilà, Ramos montre que lorsqu’il change de maillot, il est toujours aussi performant sur les coups de pieds arrêtés offensifs. Ouais… Un 4-0 un peu « tristoune », ça peut paraitre étonnant mais on est forcement exigeant avec cette équipe là. »