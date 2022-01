Le match face au Stade de Reims ce dimanche soir a été le résultat de nombreux évènements heureux pour le PSG. Outre la large victoire (4-0) et le clean-sheet, les noms des buteurs sont peu habituels. En effet, Sergio Ramos a marqué son premier but avec les Rouge & Bleu tandis que Danilo Pereira a inscrit son deuxième but de la saison. Mais l’évènement majeur reste la prestation de Marco Verratti. Auteur de l’ouverture du score juste avant la pause, l’international Italien a également été à l’origine du troisième but avec une frappe déviée par deux Rémois. Ainsi, le champion d’Europe 2021 était dans l’attente afin de savoir s’il avait marqué le premier doublé de sa carrière en professionnel.

Et ce lundi soir, la Ligue des Football Professionnel a confirmé le doublé de Marco Verratti via un communiqué. « Après étude des images, la Commission des Compétitions de la LFP lui a accordé cette réalisation, son tir étant initialement cadré avant les déviations successives des Rémois Andreaw Gravillon et Wout Faes », a précisé la LFP. Ainsi, Marco Verratti a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis avril 2019 et un match de Coupe de France contre le FC Nantes (3-0). Pour retrouver une réalisation d’El Gufetto en championnat, il faut remonter à mai 2017 et une large victoire face à Bastia (5-0). Il met ainsi fin à une série de 101 rencontres sans marquer dans l’élite.

Sur son site internet, Le Parisien revient plus en détails sur cette décision de la LFP. « Après avoir revisionné les images, les dix membres de la commission des compétitions de la Ligue ont donné leur avis. À la majorité, ils ont estimé ce lundi que le double ricochet sur Gravillon et Faes n’était pas plus impactant que la frappe de Marco Verratti qui prenait de toute façon la direction du cadre. » Grâce à cela, le milieu de 29 ans porte son total à 11 buts en 363 matches disputés avec le PSG.