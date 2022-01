Titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée au PSG l’été dernier, et la première fois au Parc des Princes, Sergio Ramos a été plutôt bon hier soir contre Reims (4-0). Le défenseur central (35 ans) espagnol a même été buteur lors du large succès parisien. Ludovic Obraniak s’est dit satisfait de la prestation de l’ancien madrilène.

« Même si Reims domine la première période, Reims a eu des situations. Mais pourquoi ça ne se transforme pas en occasion ? Parce qu’avec Marquinhos, ils ont tellement d’expérience et d’intelligence qu’ils ont été en capacité de compenser tous les manques, s’enflamme Obraniak sur le plateau de l’Equipe du Soir. Évidemment qu’il a marqué des points et on n’imagine pas une seconde qu’il ne puisse pas jouer contre le Real Madrid. […]On vante les mérites de Ramos sur plein de choses mais sa qualité de relance sous pression (soupire de joie). Ça veut dire, dans l’optique de jouer Madrid et éventuellement de presser, tu aurais Verratti mais lui aussi. C’est bluffant.«