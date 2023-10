Laurent Robert : « Ce ne sera pas un match facile pour le PSG face à Newcastle »

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), Newcastle et le PSG s’affrontent pour la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre particulière pour Laurent Robert.

Pour la première fois de son histoire en match officiel, le PSG défiera Newcastle à St James’ Park. Et à la veille de cette rencontre, France Bleu Paris a interrogé Laurent Robert. Ancien joueur du PSG (1999-2001) et de Newcastle (2001-2006), l’ancien attaquant aura à coeur de suivre cette rencontre européenne, à l’instar de Yohan Cabaye.

« Ça va être ces deux clubs là qui vont sortir des poules »

Et l’ex-international français espère voir ses deux anciennes formations accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. « Ce ne sera pas un match facile pour le PSG. Quand j’ai vu le tirage au sort, je me suis dit que ça va être ces deux clubs là qui vont sortir des poules ! Je le souhaite de tout coeur. Je ne te dirais pas Newcastle ou Paris va gagner mais je veux que les deux équipes se qualifient pour le prochain tour. »

Et Laurent Robert s’est remémoré l’importance du public du St James’ Park à son époque. « Je vous assure que pour moi le truc le plus marquant, c’était la communion avec les supporters dans ce stade. L’ambiance est forte. Les fans nous avertissaient s’il y avait quelqu’un qui arrivait dans notre dos, si on n’avait pas pris l’info avant, on lâchait vite le ballon. C’est un vrai 12ᵉ homme sur le terrain, je n’ai vécu ça nulle part ailleurs. »