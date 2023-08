L’avenir de Marco Verratti reste encore très flou

Après 11 ans sous le maillot du PSG, Marco Verratti pourrait quitter le club de la capitale cet été. Il attise les convoitises en Arabie saoudite.

Marco Verratti, qui a prolongé son contrat avec le PSG en décembre dernier jusqu’en juin 2026, pourrait quitter le club de la capitale onze ans après son arrivée. Le milieu de terrain italien (30 ans) serait dans le viseur de deux clubs d’Arabie saoudite, Al Hilal et Al-Ahli. L’international transalpin aurait une préférence pour le premier, et se serait mis d’accord avec le club saoudien pour un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. Présent lors de la tournée asiatique avec ses coéquipiers du PSG, Marco Verratti n’a pas démarré un seul des matches de préparation des Parisiens, ne jouant que 54 minutes en quatre rencontres. « À l’heure où le PSG doit disputer son dernier match de préparation ce jeudi matin à Busan (Corée du Sud) face à Jeonbuk (10 heures), les regards se dirigeront forcément vers l’Italien et le sort qui lui sera réservé au coup d’envoi« , avance Le Parisien.

Dans le viseur de deux clubs saoudiens

Le quotidien francilien explique que Luis Enrique a constaté que l’ancien de Pescara avait repris l’entraînement le 17 juillet avec un déficit de forme. « Le retour à la compétition d’un joueur sur lequel il compte s’appuyer cette saison n’a donc pas été précipité. » Mais la faible utilisation du numéro 6 parisien « interpelle forcément puisqu’elle intervient au moment où de nombreuses incertitudes enveloppent son avenir. » Jugé intransférable pendant de très nombreuses années, il ne l’est plus lance Le Parisien. Et dans ce sens, la première équipe à s’être manifesté se nomme Al-Hilal. Le club saoudien lui a offert un contrat de trois ans avec un salaire annuel estimé entre 17 et 20 millions d’euros. Une proposition qu’aurait accepté le Petit Hibou.

Une préférence pour Al-Hilal

« Mais dans cette affaire, c’est le PSG qui a le dernier mot. Paris a jugé insultante et inacceptable l’offre de 30 millions reçue la semaine dernière. » Si le PSG ne ferme plus totalement la porte à un départ, il faudra que les clubs intéressés mettent le prix. Selon les informations du Parisien, « Al-Hilal, qui bénéficie d’une priorité de négociations dans ce dossier, devrait revenir à la charge prochainement avec une nouvelle proposition. » Même si Al-Ahli l’a aussi approché, Marco Verratti a repoussé cette approche, préférant Al-Hilal. « Dans l’entourage du joueur, on se refusait toujours, ces dernières heures, à commenter la situation », conclut Le Parisien.