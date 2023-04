Les recrues du mercato estival 2022 n’ont pas toutes répondu aux attentes. De quoi remettre leur avenir en question au PSG.

L’été dernier, le PSG avait dépense près de 150M€ pour renforcer son effectif à certains postes. Si aucun joueur confirmé et expérimenté n’avait été recruté, Luis Campos avait décidé de miser sur des joueurs comme Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Et mis à part les deux premiers cités, les autres recrues estivales n’ont pas donné satisfaction. De quoi remettre en question leur avenir chez les Rouge & Bleu.

Les recrues estivales ont déçu

Un véritable échec pour Luis Campos dans sa mission d’améliorer qualitativement l’effectif. En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, « les recrues (Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Hugo Ekitike), à l’exception de Nordi Mukiele et, à un degré moindre, Vitinha, ont déçu. Au point de s’interroger sur leur avenir au PSG la saison prochaine. » Ainsi, leur futur s’écrit en pointillé et les prochains matches de Ligue 1 auront leur importance afin de montrer un visage plus séduisant sur le terrain. C’est l’un des enjeux de cette fin de saison des Rouge & Bleu.

De son côté, Le Parisien rapporte que Luis Campos ne fera aucun cadeaux aux joueurs qui ne répondent pas aux attentes et cela concerne aussi les recrues estivales. « Si aucun nom n’a filtré, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos sont sans doute visés. » Si le premier cité a répondu présent ce samedi face au RC Lens, d’autres pourraient se diriger vers un départ comme Carlos Soler. Concernant Hugo Ekitike, il « ne semble plus entrer dans les plans de la direction sportive », précise le quotidien francilien.