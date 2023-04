PSG / Lens – Vitinha, une prestation enfin à la hauteur

Le PSG recevait le RC Lens ce samedi soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une partie remportée par les Rouge et Bleu dans laquelle Vitinha, buteur et passeur, a enfin brillé.

Après des débuts tonitruants qui nous laissaient espérer une belle saison, Vitinha a très vite baissé le pied. Recruté en provenance du FC Porto pour la coquette somme de 42 millions d’euros, soit sa clause libératoire, le milieu de terrain de poche a connu pas mal de difficultés en terre parisienne. Et pour cause, le visage qu’il a affiché lors de ses premières sorties a laissé place à un visage timoré, emprunté et ce, durant la majeure partie de l’exercice en cours. Reste que ce samedi soir face à Lens, le Portugais a rendu une toute autre copie.

Vitinha, un joueur enfin décisif

Le PSG était attendu et le PSG s’en est finalement sorti. Opposés à son plus proche poursuivant, les Parisiens sont repartis du Parc des Princes avec les trois points de la victoire dans leur escarcelle (3-1). Et cette victoire qui permet au club de la capitale de compter désormais neuf points d’avance en tête du classement, les Rouge et Bleu le doivent à deux hommes en particulier : Kylian Mbappé et Vitinha. Les deux hommes ont, en effet, inscrit un but et distillé une offrande. En ce qui concerne le second cité, c’est son tout premier but sous les cieux franciliens. Au sortir de ce match, le principal intéressé ne cachait d’ailleurs nullement sa satisfaction.

« Je suis très content de ce premier but, très très content. J’attendais ça depuis longtemps. C’est un joli but en plus. C’est bien ! J’avais marqué déjà de cette manière avant de venir à Paris. Je sais que j’en suis capable. C’est pour ça que j’ai essayé et j’essaierai encore si j’en ai la possibilité. », a-t-il jubilé dans des dires relayés par nos confrères du Parisien. Une réalisation sur une sublime frappe lointaine, ce qui n’arrive pas tous les quatre matins aux joueurs du PSG, et une passe décisive tout en altruisme pour Kylian Mbappé lors de l’ouverture du score, voici les faits d’arme de Vitinha face aux Sangs et Ors. Noté 7/10 par la rédaction de Canal Supporters, l’ancien joueur de Porto a certainement réalisé l’une de ses meilleures prestations sous la tunique du PSG depuis son arrivée.

Un état de fait corroboré par ses statistiques tout au long de la rencontre. Des statistiques mises en exergue par le compte Paris Stats Germain. Ainsi, hormis son but et sa passe décisive, Vitinha a touché à 72 reprises la sphère. Il a effectué deux passes clés, deux dribbles réussis sur deux tentatives. On notera tout de même un peu de déchets avec seulement deux duels remportés sur cinq. Il a perdu assez peu de ballons en revanche avec un score assez honnête de six. Enfin, il aura récupéré trois ballons à l’adversaire du soir. Preuve qu’il doit encore gagner en consistance, surtout qu’il a également plongé lors du second acte, comme le reste de ses coéquipiers. Néanmoins, sa prestation est très encourageante, même si cette dernière arrive certainement un peu tard…