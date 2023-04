Avec une avance de huit points en tête du classement, le PSG aura une belle opportunité de faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France.

Avec six points glanés lors des deux derniers matches face à l’OGC Nice (0-2) et le RC Lens (3-1), le PSG s’est assuré une fin de saison tranquille pour filer vers un nouveau titre de champion de France. Au lendemain de cette 32e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu comptent désormais huit points d’avance sur leur premier poursuivant, l’Olympique de Marseille. Et jusqu’à la fin de la saison, le club parisien disputera les sept matches restants contre des équipes évoluant dans la deuxième partie de tableau. Au repos ce lundi, les joueurs de Christophe Galtier retrouveront le chemin de l’entraînement mardi.

Angers / PSG, le match des extrêmes

Les Parisiens auront ensuite trois jours complets pour préparer au mieux leur rencontre face à l’Angers SCO. Les Rouge & Bleu se déplaceront sur la pelouse de la lanterne rouge ce vendredi (21h sur Prime Video) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. La veille, Christophe Galtier se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à partir de 13h. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG