Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 avril 2023. Les enjeux de la fin de saison pour le PSG, le duo performant Messi-Mbappé, les records à battre pour le Français…

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant les enjeux de la fin de saison du PSG. Avec ses deux derniers succès face à l’OGC Nice et le RC Lens, le club parisien a fait un grand pas en avant vers son 11e titre de champion de France. « Mais ce trophée ne gommera pas les ratés de cet exercice ni le sentiment que cette saison 2022-2023 est la pire de l’ère QSI. » Surtout que plusieurs problèmes ont terni l’ambiance à l’image de la récente affaire Galtier. Jusqu’au 4 juin, date de la dernière journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu auront un calendrier assez tranquille mais pas totalement dénué d’enjeux. Sauf rebondissement, Christophe Galtier doit bien terminer la saison sur le banc parisien notamment après les deux dernières victoires obtenues. Et malgré l’atmosphère pesante autour de lui ces derniers jours, le technicien français « s’est montré combatif, aussi bien en interne dans la préparation du choc face aux Sang et Or que dans sa défense, lui qui a décidé de déposer trois plaintes. » Cependant, il y a très peu de chance qu’il honore sa deuxième année de contrat.

Dans cette seconde partie de saison, l’ensemble de l’effectif a montré un visage décevant. Ils ont tous connu un déficit de performance et n’ont pas existé, notamment dans les confrontations les plus importantes de la saison à l’image du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Ils devront ainsi montrer un meilleur visage lors des sept journées restantes. Enfin, pour Kylian Mbappé, il pourra soigner ses statistiques. Même s’il s’est montré décisif à quelques reprises, le numéro 7 parisien ne réalise pas sa meilleure saison avec les Rouge & Bleu. Après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG devant Edinson Cavani, l’international français aura pour objectif d’aller chercher pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur buteur de Ligue 1.

De son côté, Le Parisien évoque aussi les différents enjeux de la fin de saison pour les Rouge & Bleu. Et certains doivent en profiter pour se montrer davantage, à commencer par Christophe Galtier. Son sort semble déjà scellé et il ne sera probablement pas reconduit la saison prochaine. « Cette même musique tourne depuis la défaite contre Lyon (0-1), le 2 avril, et les deux récents succès, à Nice puis contre Lens, n’y ont rien changé a priori », rapporte Le Parisien. Dans son cercle proche, on décrit le coach parisien comme « déterminé à aller chercher ce titre et bien finir. » Après une semaine marquée par l’affaire Galtier, les joueurs lui ont donné la meilleure des réponses sur le terrain avec cette victoire très importante face à un concurrent direct dans la course au titre. « Galtier leur a demandé d’aller au bout, de soulever ce trophée. Leur dernière mission commune, très certainement. Celle qui devrait lui permettre de ne pas partir bredouille. »

Mais les joueurs devront également se montrer à leur avantage lors des sept derniers matches de l’exercice. En interne, Luis Campos a fait savoir qu’il ne fera pas de cadeaux aux joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Ils seront ainsi placés sur la liste des transferts cet été. À ce jour, certains joueurs sont considérés comme intransférables comme Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Marco Verratti. « En revanche, si aucun nom n’a filtré, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos sont sans doute visés. » Si le premier cité a répondu présent ce samedi face au RC Lens, d’autres pourraient se diriger vers un départ comme Carlos Soler. Concernant Hugo Ekitike, il « ne semble plus entrer dans les plans de la direction sportive », précise le quotidien francilien. Cette fin de saison sera également l’occasion de donner un temps de jeu plus conséquent aux Titis. Depuis le début de saison, seuls Warren Zaïre-Emery (6 titularisations) et El Chadaille Bitshiabu (5 titularisations) sont les plus utilisés parmi les jeunes présents régulièrement avec l’effectif professionnel. « L’occasion de parfaire leur apprentissage et de montrer qu’il faudra encore compter davantage sur eux la saison prochaine. » De leur côté, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni peuvent aussi avoir un coup à jouer. « Une fois le titre en poche, Galtier pourrait leur offrir plus de minutes. »

Enfin, à titre individuel, Kylian Mbappé aura à coeur de remporter pour la cinquième fois d’affilée le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Avec 20 buts, il partage la tête avec Jonathan David (LOSC) et Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais). S’il semble compliqué de faire plus prolifique que sa saison 2018-2019 (33 réalisations), le numéro 7 du PSG peut profiter de ces sept derniers matches pour chercher ce titre honorifique pour la cinquième fois d’affilée, une performance seulement réalisée par Jean-Pierre Papin (1988, 1989, 1990, 1991 et 1992).

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur le duo Messi-Mbappé, performant ce week-end face au RC Lens (3-1). Après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, le Français a volé un autre record à Edinson Cavani, celui du nombre de buts inscrits en Ligue 1 sous le maillot du PSG avec 139 réalisations. De son côté, Lionel Messi a inscrit son 15e but de la saison en championnat et « lui permet d’égaler le record de Cristiano Ronaldo, qui était, avec 495 buts inscrits, jusqu’ici le meilleur buteur de l’histoire dans le top five des cinq grands championnats européens », rapporte LP. Pourtant, ce tandem a connu une baisse de régime depuis début 2023. La Pulga reste le plus décisif depuis la reprise du championnat (8 buts et 4 passes décisives), devant le Français (7 buts et 3 passes décisives). « Faute d’avoir su être décisif face au Bayern ce n’est de toute façon plus que sur cet ultime terrain de jeu que les deux hommes peuvent faire de leur alliance une association de bienfaiteurs. »

Ce samedi face à Lens, les deux joueurs ont montré une très belle complicité par séquence à l’image du but du septuple Ballon d’Or. « Pas assez, encore, pour (re)mettre tout le monde d’accord sur la complémentarité du duo. Mais suffisant pour faire se lever les foules et donner le sourire à un public parisien qui avait surtout assisté à des spectacles dramatiques lors des deux dernières représentations. » Ce tandem est le plus efficace de Ligue 1 à ce jour. Ils ont combiné ensemble sur 23 buts depuis le début de l’exercice. Mais cela n’ôte pas le doute sur la reconduction de ce duo l’été prochain. Si l’international français a confirmé son envie de poursuivre chez les Rouge & Bleu, un doute existe toujours chez le récent vainqueur de la Coupe du monde. Actuellement, les discussions sont au point mort. « À Paris, on laisse entendre que l’Argentin ne ferait plus partie des plans. Un son de cloche à l’opposé de celui que Doha laisse entendre à l’entourage du joueur », conclut LP.

Enfin, Le Parisien se demande quels sont les autres records à battre pour Kylian Mbappé, qui est devenu le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 avec 139 réalisations. Cette saison, il est déjà devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Il a également inscrit le but le plus rapide face au LOSC (8 secondes) et est le premier Parisien à inscrire un quintuplé (face au Pays de Cassel). Meilleur buteur du PSG en Ligue des champions avec 34 réalisations, il peut aussi le devenir en Coupe de France la saison prochaine. Avec 27 buts dans cette compétition, le numéro 7 pointe à une unité de François M’Pelé. « À l’échelle du Championnat de France, Mbappé devrait aussi avoir besoin d’au moins une saison supplémentaire pour gratter à la porte du Top 10 des meilleurs scoreurs de l’histoire de la D1. » Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a marqué 155 fois, soit une de moins que Jean-Pierre Papin, 17e de ce classement.

Même s’il est encore loin des 112 passes d’Angel Di Maria, l’international français est déjà la troisième meilleur passeur de l’histoire du club avec 83 offrandes. En revanche, il est encore très loin des 435 matches de Jean-Marc Pilorget avec le PSG. « Les 253 capes de Mbappé le positionnent à 13 longueurs du Top 20. Son contrat ne court que jusqu’en 2024, avec une année en option pour 2025. Il lui faudrait patienter dans la capitale jusqu’en 2027, à un rythme avoisinant les 45 matches par saison, pour dépasser Pilorget. À moins que Marco Verratti (409 matches) ou Marquinhos (401 matches) ne repoussent ce record encore plus haut », rapporte LP.