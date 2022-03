L’Argentine de Messi se fait surprendre, le Brésil de Marquinhos assure

Ce sont les derniers matches internationaux de la saison qui se déroulent en ce moment pour les joueurs du PSG, avant que ces derniers retournent dans dans la capitale. Cette nuit, quatre joueurs parisiens étaient sur les pelouses d’Amérique du Sud pour des rencontres sans grands enjeux.

Tout d’abord l’Argentine se déplaçait en Équateur, les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Leandro Paredes et Leo Messi ont été titularisés tandis qu’Angel Di Maria a lui démarré la rencontre sur le banc. On retrouve la « Pulga » à l’origine de l’action du premier but du jeune Julian Alvarez en sélection. On pensait que les hommes de Lionel Scaloni avoir fait le plus dur, mais les équatoriens égalisent dans les dernières minutes de la partie par l’intermédiaire d’Ener Valencia. Score final 1-1, les Argentins restent invaincus dans ces qualifications pour le Mondial 2022 et poursuivent leur incroyable série de 31 matches sans défaite, égalant le record de l’ère Alfio Basile (1991-1993).

Les notes des joueurs parisiens selon le quotidien Olé :

Leandro Paredes (6,5) : Lorsque l’adversaire a pressé, il n’a pas perdu de ballon. Et quand il avait plus d’espace au milieu, il a délivré une passe fuyante pour Álvarez qui s’est retrouvé dans une situation de marquer.

Leo Messi (6/10) : Il a recommencé à jouer numéro 9. Il était au cœur du jeu en triangle avec De Paul et Mac Allister sur le but du 1-0, qui a permis d’ouvrir le jeu pour Tagliafico.

Dans l’autre match de la nuit, le Brésil affrontait la Bolivie à l’extérieur. La Seleçao était aussi deja qualifiée, sans Neymar qui était suspendu pour cette rencontre. Marquinhos a été de son côté titularisé. La sélection brésilienne s’est facilement imposée contre des Boliviens déjà éliminés de la qualification au Mondial (4-0). Les joueurs de Tite finissent leader de la zone Am-Sud avec 45 points… mais battent surtout un record de plus de 20 ans. En effet avec ce total, le Brésil surpasse l’Argentine de Marcelo Bielsa qui en en 1998 avait totalité 43 points. La Seleçao reste sur 14 victoires et 3 matches nuls dans cette phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022.

La note de Marquinhos selon le média Globo (6) : Il a raté une intervention à la 20e minute en première mi-temps, ce qui a entraîné un action dangereuse de la Bolivie, mais sans conséquence. En raison de la tactique du jeu