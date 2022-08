Idrissa Gueye fait partie des joueurs dont le PSG souhaite se séparer. Placé chez les indésirables après le Trophée des Champions, l’international sénégalais s’entraîne à part – comme les autres indésirables – depuis près d’un mois. Réticent à partir malgré sa situation, le milieu de terrain s’est finalement ouvert à un départ. Un retour à Everton est envisagé. Mais même s’il a trouvé un accord avec les Toffes, il n’a pas encore réussi à trouver un terrain d’entente avec le PSG.

Everton pourrait se tourner vers d’autres pistes

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Idrissa Gueye aimerait trouver un accord avec les Rouge & Bleu pour résilier son contrat avec évidemment des indemnités de départ. Le PSG préférait lui recevoir une indemnité de transfert pour son joueur. Malgré ce désaccord Everton – et son entraîneur Frank Lampard – feraient toujours du champion d’Afrique sa priorité pour renforcer leur milieu en cette fin de mercato selon les informations de The Athletic. Les Toffes attendent que le PSG et Gueye trouvent un accord rapidement. Mais leur patience à des limites. Si cela traîne trop, ils pourraient explorer d’autres pistes. Pour rappel, Idrissa Gueye serait également dans le viseur de deux clubs portugais, le FC Porto et le Sporting CP.

[MAJ 16h28] Selon les informations de l’Equipe, le transfert d’Idrissa Gueye à Everton avance bien. Le PSG et les Toffes doivent encore s’entendre sur quelques détails avant de finaliser un accord pour l’international sénégalais.

Gueye à Everton dans les 48h

De son côté, RMC Sport avance un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Everton. Le média parle d’un transfert qui devrait se faire pour un montant qui n’a pas encore filtré. La visite médicale devrait se faire dans les 48 prochaines heures. Idrissa Gueye devrait donc ne plus être un joueur du PSG d’ici mercredi.