Ce dimanche, la section féminine du PSG avait rendez-vous avec son premier match officiel de l’exercice. Un match qui était surtout une affiche en marge du Trophée des Championnes face à l’Olympique Lyonnais. Malheureusement, les joueuses de Gérard Prêcheur se sont inclinées. Outre ce revers, un petit fait est à souligner : Grace Geyoro ne portait pas son brassard de capitaine comme habituellement.

Non, à la place, c’est Paulina Dudek qui l’arborait. Un choix qui est directement à mettre en corrélation avec les envies de départ de la titi parisienne, comme la principal intéressée l’a bel et bien confié dans les colonnes de L’Equipe.

Grace Geyoro sur le départ

En effet, Grace Geyoro a confirmé son désir de rallier Chelsea cet été, le club londonien faisant le forcing depuis plusieurs mois pour l’attirer : « J’ai fait part de mon souhait de vivre autre chose, expose-t-elle auprès de nos confrères. J’ai eu quelques rendez-vous avec la direction, je leur ai expliqué le pourquoi du comment de mon envie de départ. J’ai vraiment cette envie d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Aujourd’hui, j’ai un pied à Paris et un pied à Chelsea. Ça fait déjà dix ans que je suis au Paris Saint-Germain, j’ai connu pas mal de choses, et là j’ai une opportunité. Je suis sur le départ, maintenant on verra comment les choses vont évoluer, comment les deux clubs vont réussir à s’entendre (…) J’ai 25 ans, je sais que ma vie de joueuse ne sera pas extrêmement longue, il faut savoir saisir ce genre d’opportunité. »

Pour rappel, le PSG n’est, initialement, pas vendeur. Pour preuve, la dernière offre en date des Blues, à savoir 500 000 euros, soit un record dans le football féminin, qui a été repoussée. Reste à savoir si ces déclarations feront évoluer la position des décideurs parisiens.