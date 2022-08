Le PSG confiant dans le dossier Milan Skriniar

Depuis le début du mercato, le PSG souhaite recruter un défenseur central. Et depuis plusieurs mois, la piste privilégiée se nomme Milan Skriniar. L’international slovaque s’est déjà mis d’accord avec les dirigeants parisiens pour un contrat de cinq ans avec un salaire d’un peu plus de sept millions d’euros. Mais l’Inter Milan, le club avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, se montre exigeant en réclamant 80 millions d’euros. Le PSG ne compte pas offrir autant et aurait fait une dernière offre ces derniers jours à hauteur de 70 millions d’euros bonus compris (60+10).

Réunion en cours entre le PSG et l’Inter ?

Selon les informations de Foot Mercato, une réunion entre le PSG et l’Inter Milan au sujet de Skriniar serait en cours au siège du club milanais. « Des intermédiaires parisiens sont présents notamment Ludovic Fattizo bras droit de Luis Campos. Ce dernier discute avec le président milanais Giuseppe Marotta également présent« , assure le média sportif. De son côté, RMC Sport explique que Milan Skriniar est toujours la priorité des dirigeants parisiens. Ces derniers « vont tout tenter jusqu’à la dernière minute. » RMC qui explique que le PSG a abandonné la piste Axel Disasi. Le club de la capitale l’évaluait à moins de 40 millions d’euros alors que Monaco en voulait 50. Le média sportif confirme aussi qu’Abdou Diallo pourrait rejoindre le RB Leipzig, même si des clubs anglais pourraient revenir à la charge dans les prochaines heures.

Le PSG confiant pour Skriniar

L’Equipe évoque aussi ce dossier. Le quotidien sportif indique également que le PSG a renoué les discussions avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Le dossier a été pris en charge par le président Nasser al-Khelaïfi « et les échanges sont constructifs. » Les dirigeants parisiens seraient confiants quant à la possibilité de recruter le Slovaque. « Peu d’éléments chiffrés ont filtré sur le montant de la dernière offre du PSG mais les dirigeants de l’Inter Milan ne sont plus si fermés à la vente » de son défenseur (27 ans) assure l’Equipe qui conclut en expliquant que les dirigeants italiens ne cachent plus – en privé – qu’ils seront possiblement amenés à valider ce deal d’ici jeudi soir.