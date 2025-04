LdC – Le jackpot pour le PSG après son parcours en 2023-2024

Eliminé au stade des demi-finales de la Ligue des champions la saison passée, le PSG a a pu se consoler au niveau économique grâce à un jolie chèque.

Le PSG commence à s’installer de manière régulière dans le gotha du football européen. Après une finale en 2020 et des demi-finales en 2021 et 2024, le club de la capitale tentera une nouvelle fois d’atteindre le dernier carré de la Ligue des champions cette saison. Pour cela, il faudra franchir l’obstacle Aston Villa en quarts de finale de LdC (9 et 15 avril) Une belle manière de briller sportivement et économiquement. Et pour son parcours de la saison passée, le club de la capitale a touché un gros chèque.

Le PSG juste derrière le vainqueur, le Real Madrid

Dans son rapport financier publié ce jeudi, l’UEFA a détaillé les montants perçus par les clubs la saison passée après leurs parcours en Coupe d’Europe. Et le PSG est la deuxième formation à avoir touché le plus gros chèque. Sur l’exercice précédent, les Rouge & Bleu ont récolté 122,4M€ grâce à leur parcours en C1. Seul le vainqueur de la compétition, le Real Madrid, fait mieux en Europe avec 138,8M€. Dans le détails, le PSG a touché : 30,7M€ grâce à son coefficient UEFA, 34,1M€ pour les droits TV en France et un peu plus de 55M€ pour ses performances sportives et sa présence parmi les quatre derniers prétendants à la victoire finale, précise RMC Sport. Parmi les autres clubs français, le RC Lens est deuxième (49,4 M€) après son élimination dès les poules de la Ligue des champions puis son parcours en Ligue Europa. Eliminé en demi-finales de la C3, l’Olympique de Marseille a touché 27,96M€. Chez les Féminines, le PSG avait été éliminé en demi-finales et a touché 1M€. Les Parisiennes ferment le podium derrière le vainqueur, le FC Barcelone (1,38M€) et l’Olympique Lyonnais (1,2M€).

Les somme touchées par les clubs français après leurs parcours en Coupes d’Europe en 2023-2024

Paris Saint-Germain : 122,4M€ RC Lens : 49,4M€ Olympique de Marseille : 27, 96M€ Stade Rennais : 11,83M€ Toulouse FC : 11,15M€ LOSC : 9,96M€