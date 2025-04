Nuno Mendes : « J’ai toujours dit à mon agent que je voulais jouer au PSG un jour »

Désormais lié au PSG jusqu’en 2029 après sa récente prolongation, Nuno Mendes avait réalisé un rêve d’enfant en rejoignant la capitale française à l’été 2021.

Arrivé au PSG sous la forme d’un prêt à l’été 2021 en provenance du Sporting, Nuno Mendes s’est rapidement intégré chez les Rouge & Bleu. Considéré comme l’un des meilleurs au poste de latéral gauche, l’international portugais a décidé de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu jusqu’en 2029, après sa récente prolongation de contrat. Devenu un cadre de la formation de Luis Enrique, le joueur de 22 ans a accordé un entretien à Free Foot (réalisé avant la trêve internationale) où il revient notamment sur ses débuts dans le monde du football et sa signature au PSG. Extraits choisis.

Les premiers contacts avec le PSG

« J’étais en sélection. Moi, j’ai parlé avec mon agent et je lui ai toujours dit que je voulais jouer au Paris Saint-Germain un jour. Donc, il m’a dit au dernier moment que le PSG était intéressé par moi. Je n’ai pas hésité et j’ai signé. Il restait deux minutes avant la fermeture du mercato. On a réussi et aujourd’hui je suis là. »

Ce que le PSG représentait pour lui

« Il y a beaucoup de joueurs que j’ai vu et qui sont passés par ici, beaucoup de grands joueurs et moi je voulais faire partie de cette histoire, de ce club. C’est un grand club. Aujourd’hui, je suis là et il faut que je continue. »

S’inscrire dans l’histoire du PSG à ce poste de latéral gauche

« On peut dire que oui, petit à petit. Pas encore à 100% mais petit à petit j’essaie d’écrire mon nom dans ce club et je pense que je suis sur le bon chemin. Il faut continuer. J’ai mes coéquipiers qui sont des grands joueurs et qui m’aident tous les jours. Je pense qu’il faut que je continue pour inscrire mon nom dans ce club. »