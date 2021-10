LDC : le point sur les adversaires du PSG ce week-end

Le PSG s’apprête à affronter Rennes au Roazhon Park dimanche (13h, Prime Video), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Mauricio Pochettino vont débuter cette rencontre en confiance grâce à leur précédente victoire sur Manchester City en Ligue des Champions. Le club de la capitale a clairement pour objectif de se maintenir à la première place du championnat. Messi et ses coéquipiers retrouveront la Coupe d’Europe après la trêve internationale, face à Leipzig. En attendant, point sur les adversaires du PSG ce week-end.

Dimanche, Manchester City jouera face à Liverpool (17h30, Canal Plus), dans le cadre de la 7e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola enchaînent donc un troisième match consécutif contre une grande équipe, après Chelsea le week-end dernier et le PSG mardi. Le club a perdu ses deux derniers matchs toutes compétitions confondues et voudra rebondir face à Liverpool. Manchester City est pour le moment 5e au classement avec 13 points au compteur, à 1 petit point derrière… Liverpool.

Du coté de Bruges, ils affronteront Anderlecht au Stade Constant Vanden Stock (13h30). Les Belges sont actuellement premier du championnat avec 18 points et deuxième de leur phase de groupe en Ligue des Champions. C’est donc un très bon début de saison pour les hommes de Philippe Clement. Ils devront assurer la victoire demain, afin d’éviter de se faire suspendre au classement. Car oui, pas moins de cinq clubs peuvent reprendre la première place de Bruges ce week-end.

Pour ce qui est de Leipzig, les coéquipiers de Christopher Nkunku joueront contre le VfL Bochum aujourd’hui en Bundesliga (18h30, beIN Sports). Cette saison, Leipzig est en grande difficulté : dernier de son groupe en Ligue des Champions et 12e avec 7 points en Bundesliga. Autant dire que cette équipe devra s’imposer pour renouer avec le succès et reprendre de la confiance avant d’affronter le PSG dans quelques semaines.